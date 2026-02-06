Il Mainz 05 di Fischer cerca punti contro l’Augsburg di Baum. La squadra di casa, in difficoltà in classifica, affronta una partita importante per risalire la china. Fischers ha preparato la squadra con attenzione, consapevole dell’opportunità di migliorare la propria posizione. L’incontro si gioca sabato alle 15:30, in un clima di tensione e voglia di rivalsa da entrambe le parti.

Il Mainz 05 di Fischer è la squadra del momento in zona retrocessione e in casa contro l’Augsburg di Baum. Gli 05er sono andati a fare bottino pieno a Lipsia in rimonta e con grande personalità contro una delle squadre più solide sul proprio terreno. Altra prova di forza e soprattutto giochi riaperti in zona salvezza con la possibilità di tornare in linea. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Mainz 05-Augsburg (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su Mainz 05 Augsburg

Questa giornata di campionato porta in scena una sfida importante per il Mainz 05 di Fischer, che si trova in zona retrocessione.

Analisi della sfida tra Colonia e Mainz 05, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 15:30.

