Colonia-Mainz 05 sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi della sfida tra Colonia e Mainz 05, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 15:30. Approfondiremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici di un incontro importante per la classifica di entrambe le squadre, con particolare attenzione alla recente ripresa del Mainz 05, tornato alla vittoria e in piena corsa per la salvezza. Un confronto che si presenta equilibrato e da seguire con attenzione.

Tornato alla vittoria e rientrato in piena lotta per la salvezza il Mainz 05 di Fischer è impegnato quest’oggi sul campo del Colonia di Kwasniok. I Geissboecken hanno ceduto il passo al Bayern Monaco nel turno infrasettimanale, sconfitta indolore ma la classifica adesso comincia a dare qualche preoccupazione. Serve una svolta e soprattutto i punti vanno fatti negli scontri diretti. Per gli 05er 3 punti di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-Mainz 05 (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi anche: Colonia-Mainz 05 (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Union Berlin-Mainz 05 (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Colonia - Bayern Monaco in Diretta Streaming | IT; CALCIO - LA LIGA; Doveva far vincere la coppa d’Africa al Mali: stregone arrestato, aveva intascato 30 mila euro; Colonia-Mainz 05 (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Pronostico Colonia vs FSV Mainz 05 – 17 Gennaio 2026 - Sabato 17 Gennaio 2026 alle ore 15:30 il RheinEnergiStadion sarà il palcoscenico del match di Bundesliga tra Colonia e FSV Mainz 05. news-sports.it

Colonia-Mainz: analisi e probabili formazioni della sfida di Bundesliga - Mainz, una partita che si preannuncia bloccata ed equilibrata, come raccontano i precedenti ... msn.com

Udinese-Inter 2 Watford-Milwall X2 Westerlo-Cercle Brugge 1X Colonia-Mainz X2 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.