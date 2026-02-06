Milano celebra il centenario della nascita di Luigi Veronelli, uno dei più grandi critici e innovatori del vino italiano. Ricordato per aver rivoluzionato il modo di pensare e degustare il vino, Veronelli è stato protagonista di una svolta nel settore già negli anni ‘70. La sua visita a Castellare di Castellina, nel 1976, è rimasta impressa: lì suggerì all’amico Paolo Panerai come chiamare il vino che sarebbe diventato simbolo della tenuta, uno dei primi Supertuscan, I Sodi di S.

Milano– Era il 1976 quando Luigi Veronelli, passeggiando tra i vigneti di Castellare di Castellina, suggerì all’amico Paolo Panerai come fare e come chiamare quello che sarebbe diventato il vino bandiera della tenuta, uno dei primi Supertuscan: I Sodi di S. Niccolò. Cinquant’anni più tardi, nel centenario della nascita di “Gino”, un’edizione limitata di questo pregiato blend di Sangiovese e Malvasia Nera è stato ribattezzato I Sodi di Veronelli. Un omaggio al grande giornalista, scrittore e divulgatore enogastronomico nel centenario della nascit a. Una tiratura di tremila bottiglie de I Sodi di San Niccolò 2021 con una speciale etichetta rossa ispirata al colore del mantello con cui Veronelli era solito avvolgersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luigi Veronelli, centenario della nascita: “Ha rivoluzionato il mondo del vino”

Approfondimenti su Luigi Veronelli

Ultime notizie su Luigi Veronelli

