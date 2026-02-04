Lucchese - Il rebus dello stopper centrale | Pirozzata in vista | Picchi con Pupeschi

La Lucchese si allena a Saltocchio in vista della partita di domenica contro il San Giuliano. I rossoneri cercano il sostituto di Pirozza, e il nome di Picchi si fa sempre più concreto. Intanto, il tecnico Picchi valuta Pupeschi come possibile alternativa, mentre la squadra lavora per trovare la miglior soluzione difensiva.

La Lucchese ha ripreso ieri pomeriggio, a Saltocchio, la preparazione in vista della gara interna di domenica contro il San Giuliano che ha il secondo miglior attacco del girone, con 30 gol, tre in meno rispetto ai rossoneri (Cornacchia 7 reti, Di Paola 6 e Bacci 5). Per contrastarlo, Sergio Pirozzi dovrà. inventare un difensore centrale da affiancare a Pupeschi. Perché Rotondo e Santeramo sono squalificati. Il trainer, nel dopo partita di Castelnuovo, ha lasciato intendere di sapere come sciogliere il rebus. C’è, dunque, curiosità nel vedere che tipo di "pirozzata" (come l’ha definita lui stesso) tirerà fuori dal cilindro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La trasferta di oggi a Cerreto Guidi rappresenta una sfida importante per la Lucchese, affrontando una squadra ben organizzata guidata da Andrea Petroni.

