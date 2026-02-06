Lotta al coltello nel Labour | Starmer ha i giorni contati

Starmer affronta una crisi interna nel suo partito, con i sondaggi che lo danno in calo e le tensioni che aumentano. La lotta contro la criminalità e i problemi di leadership mettono a rischio il suo futuro politico. La situazione si fa sempre più difficile per il leader dei Labour, che cerca di mantenere compatto il suo gruppo mentre le difficoltà si moltiplicano.

È solo l’ultimo dei grattacapi che deve risolvere, ma potrebbe essere quello fatale per il suo mandato sempre più fragile. Il primo ministro britannico Keir Starmer si trova infatti nella delicata posizione di dover rispondere ai deputati laburisti e all’intera opinione pubblica sui motivi che lo avevano portato a nominare Peter Mandelson ambasciatore negli Stati Uniti. Quello di Mandelson, eminenza grigia della sinistra d’Oltremanica, è uno dei nomi di spicco emersi dai faldoni che contengono le mail inviate dal miliardario pedofilo Jeffrey Epstein: le foto che lo ritraggono nelle residenze di Epstein in compagnia di alcune ragazze e le ultime rivelazioni – che comprendono la diffusione di informazioni governative e pagamenti a suo favore e a favore del marito – hanno contribuito alle dimissioni di Mandelson dalla Camera dei Lord e dal Partito laburista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

