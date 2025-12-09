Ha i giorni contati L’annuncio di Donald Trump | il discusso leader nel mirino degli Usa
Nei corridoi della politica internazionale continua a farsi sentire un vento teso, segnato da dichiarazioni che sembrano voler ridefinire gli equilibri globali. L’ultima uscita del presidente degli Stati Uniti ha infatti acceso un nuovo fronte di tensione, mescolando giudizi taglienti sui partner occidentali e affondi diretti verso governi considerati ostili. Un’intervista concessa a Politico è bastata per scatenare reazioni, interrogativi e preoccupazioni tra diplomatici e analisti, colpiti dal tono sempre più netto con cui la Casa Bianca sta affrontando temi di geopolitica e democrazia internazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
