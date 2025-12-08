Cosa sta comprando Netflix da Warner Bros tra film di batman e looney tunes

l’acquisizione di warner bros da parte di netflix: un cambiamento storico nel panorama dell’intrattenimento. Il recente annuncio della fusione tra Netflix e Warner Bros. ha suscitato grande attenzione nel settore dell’industria audiovisiva, rappresentando una delle operazioni più significative di sempre. Con l’accordo, il colosso dello streaming si prepara a ottenere un patrimonio culturale e cinematografico senza precedenti, ridisegnando gli scenari di distribuzione e produzione di contenuti. Di seguito, vengono analizzati gli aspetti principali dell’acquisizione e le implicazioni che ne derivano per il settore dell’intrattenimento globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

