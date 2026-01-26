Olio Agrigento terza provincia siciliana per superficie in produzione

Agrigento si distingue come la terza provincia siciliana per superficie dedicata alla produzione olivicola, con circa 21.975 ettari di uliveti attivi. Questa regione si colloca subito dopo Messina e prima di Palermo in termini di estensione olivicola, confermando l'importanza del settore agricolo locale e la ricchezza delle coltivazioni di olivo nella provincia.

Con 21.975 ettari di uliveti in produzione, Agrigento è la seconda provincia siciliana per estensione olivicola dopo Messina e davanti a Palermo. Un dato che conferma il peso del territorio agrigentino nella filiera regionale dell’olio, in un contesto che vede la Sicilia al terzo posto in Italia per superficie coltivata, con 143.070 ettari e 560 frantoi attivi. I numeri sono stati diffusi a Bari durante la presentazione della seconda edizione di Evolio Expo 2026, la fiera B2B dedicata all’olio extravergine d’oliva in programma dal 29 al 31 gennaio alla Fiera del Levante. L’evento, patrocinato dal ministero dell’Agricoltura e organizzato da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante, punta a valorizzare la filiera olivicola-olearia italiana e a favorire l’incontro tra produttori e buyer internazionali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

