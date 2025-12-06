Tutto l'amore che resta | un libro a più firme per testimoniare il dolore per il lutto di un animale domestico
Una raccolta di testimonianze, tra cui una delle ultime pubblicazioni di Goffredo Fofi, per raccontare da tutti i punti di vista cosa accade quando muore un cane o un gatto: compagni di vita di cui "ancora si pensa che si tratti di un lutto di serie b" come spiega la curatrice del libro Maria Falvo della Lav. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
