Tutto l'amore che resta | un libro a più firme per testimoniare il dolore per il lutto di un animale domestico

Una raccolta di testimonianze, tra cui una delle ultime pubblicazioni di Goffredo Fofi, per raccontare da tutti i punti di vista cosa accade quando muore un cane o un gatto: compagni di vita di cui "ancora si pensa che si tratti di un lutto di serie b" come spiega la curatrice del libro Maria Falvo della Lav. 🔗 Leggi su Fanpage.it

