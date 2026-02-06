Liverpool risarcisce il Chelsea per l' acquisizione di Rio Ngumoha | i dettagli della vicenda

Liverpool ha deciso di risarcire il Chelsea per l’acquisizione di Rio Ngumoha. La disputa tra i due club si è conclusa con una sentenza che stabilisce i criteri economici e le condizioni di valorizzazione del giovane calciatore. Ora, entrambe le parti si concentrano sulla conclusione di questa vicenda lunga e complessa.

Una sentenza definita chiude una delle dispute più rilevanti nel calcio giovanile inglese, fissando criteri economici e condizioni di valorizzazione legate al trasferimento di un talento promettente tra due top club. la decisione stabilisce indennizzi, clausole di rivendita e opportuni riferimenti al lavoro di sviluppo nei settori giovanili, offrendo uno scorcio chiaro su come venga misurata la valorizzazione dei giovani giocatori. Rio Ngumoha, ala sinistra classe 2008, era considerato uno dei talenti di punta dell’Academy del Chelsea. Nel 2024, a sedici anni, rifiutò proposte di rinnovo per aderire al progetto del Liverpool, gesto che scatenò una rivalità tra i due club e una serie di misure restrittive, tra cui il divieto di accesso degli osservatori del Liverpool al centro sportivo dei londinesi e una rottura di un tacito accordo tra le parti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

