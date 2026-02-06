LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | arretrano Fischnaller e Felderer Loch inizia a scoprire le carte

Questa mattina le prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi hanno riservato alcune sorprese. Fischnaller e Felderer sono rimasti indietro, mentre Loch si è mostrato più deciso e ha iniziato a far vedere le sue carte. A pochi minuti dall’inizio dell’ultima prova, la startlist si capovolge rispetto alla manche precedente, e gli atleti si preparano a sfidarsi sui ghiacci di Pechino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 Manca poco all'inizio della sesta e ultima prova, con la startlist che sarà rovesciata rispetto alla manche precedente. Felderer, Gufler e Fischnaller saranno gli ultimi tre a scendere in pista. 10.45 Questi i migliori dieci della quinta manche: 1 – Wolfgang Kindl AUT 53.225 2- Jonas Mueller AUT +0.044 3 – Felix Loch GER +0.158 4 – Nico Gleirscher AUT +0.177 5 – Dominik Fischnaller ITA +0.200 6 – Leon Felderer ITA +0.211 7 – Jonathan Gustafson USA +0.323 8 – Gints Berzins LAT +0.530 9 – Valentin Cretu ROU +0.533 10 – Svante Kohala SWE +0.586 10.43 Finisce la quinta manche di prove per lo slittino maschile, con Fischnaller e Felderer che chiudono rispettivamente quinto e sesto dietro agli austriaci Kindl e Mueller e il tedesco Loch.

