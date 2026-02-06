LIVE SF – Sfilata anche per Israele e Kazakistan

A Milano e a Cortina si vedono le bandiere di Israele e Kazakistan. A Milano, la sfilata si svolge tra la gente che passa, mentre a Cortina si rinnova il consueto appuntamento con le manifestazioni sportive. Dal Kazakistan arrivano notizie di ambizioni di medaglia nel freestyle a Livigno, mentre la città si prepara a vivere un’altra giornata di eventi.

21.31 – A Milano, così come a Cortina, sfila anche la bandiera di Israele. Torniamo in Asia con la sfilata del Kazakistan, che ha ambizioni di medaglia nel freestyle, quindi a Livigno. 21.30 – Sfilano anche Guinea Bissau, all’esordio assoluto, Haiti e Hong Kong a chiudere la lettera “H”. India apre la sfilata delle nazioni con la lettera “I”. proseguendo con Iran, Irlanda e Islanda. 21.24 – È il tempo della Gran Bretagna, che ha velleità in tanti sport: nel ghiaccio, danza e poi alle discipline acrobatiche di freestyle e snowboard. 21.23 – Si continua con Germania, Giamaica e Giappone, nazione che ha l’ambizione di arrivare alla doppia cifra di medaglie d’oro.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa sera, alla manifestazione, sono entrate sul palco Cipro, Colombia e Corea del Sud.

