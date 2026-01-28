Italpress scende in pista per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina

L’agenzia Italpress si prepara a seguire da vicino i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La copertura sarà completa, con notizie veloci e approfondimenti puntuali. L’obiettivo è portare ai lettori tutte le emozioni e le informazioni più importanti dell’evento.

MILANO (ITALPRESS) – Italpress scende in pista per i prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina con una copertura informativa dedicata, pensata per raccontare uno degli eventi sportivi più rilevanti a livello internazionale con tempestività, attenzione e qualità di analisi. L'agenzia seguirà l'evento planetario con 7 inviati, affiancati da alcuni collaboratori freelance e da un desk dedicato composto da 4 giornalisti, operativo quotidianamente per garantire una produzione continua di notizie, servizi, interviste, approfondimenti e contenuti multimediali. Un impegno editoriale importante, volto a seguire non solo le competizioni sportive, ma anche il contesto, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte dei Giochi.

