LIVE SF – È il momento dei discorsi ufficiali di Malagò e Coventry

Questa sera Giovanni Malagò e Cristy Coventry prendono la parola in diretta. Il presidente del comitato organizzatore e la presidente del CIO si sono rivolti al pubblico con discorsi ufficiali, segnando l’apice di un evento importante. Entrambi hanno ringraziato gli atleti e gli organizzatori, senza lasciare spazio a grandi annunci o novità. Ora si attende la chiusura della cerimonia, mentre il pubblico ascolta in silenzio.

22.31 – Malagò: “Questa sera l’Italia apre le braccia al mondo, dall’eleganza e stile di Milano alle bellezze alpine di Cortina. Questi Giochi continuano una gloriosa tradizione italiana: Cortina 1956, Roma 1960, Torino 2006”. 22.30 – Ora è il momento dei discorsi ufficiali del presidente del comitato organizzazione Giovanni Malagò e la presidente del CIO Cristy Coventry 22.25 – Ora in scena l’attrice e comica Brenda Lodigiani, che spiega la gestualità italiana in dialogo con i racconti di Bruno Munari, artista e designer, oltre che scrittore, italiano scomparso poco prima degli anni 2000. 22.15 – L’Italia, come gli Stati Uniti, prenderà parte a tutte e 16 le discipline di quest’edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Sportface.it

A tre giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina, la 145esima sessione del Cio si è tenuta a Milano.

