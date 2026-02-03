A tre giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina, la 145esima sessione del Cio si è tenuta a Milano. I rappresentanti del comitato olimpico hanno ribadito l’impegno a difendere lo sport, mentre Malagò ha ringraziato il presidente Mattarella per il supporto. È il momento di prepararsi all’evento che si svolgerà tra poco più di una settimana.

A tre giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina, la 145esima sessione del Cio, svoltasi nel capoluogo lombardo è stata l’occasione per fare il punto sull’evento. Coventry: “Tutto pronto per accogliere i migliori atleti del mondo”. “Ringraziamo i nostri amici italiani, tutto è pronto per accogliere i migliori atleti del mondo. Mentre ci prepariamo per condividere questi momenti, ricordiamo che gli atleti sono il piacere dei Giochi e dell’intero movimento olimpico. Ci ricordano del nostro obiettivo, quello di celebrarli e di aiutarli ad ispirare il mondo “. Cosi la presidente Kirsty Coventry nel suo discorso in occasione della 145a sessione del Cio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Coventry: “Nostro dovere difendere lo sport”. E Malagò ringrazia Mattarella

La città di Coventry si prepara alla candidatura per le Olimpiadi 2026, ma il suo rappresentante avverte: “Dobbiamo mantenere lo sport neutrale da politica e divisioni”.

Questa mattina a Milano, il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Coventry: Siamo dove volevamo essere. Ice? Ciò che distrae dalle Olimpiadi è molto triste; La presidente del Cio a Milano: L'organizzazione delle Olimpiadi è meravigliosa; Olimpiadi, il CIO a Palazzo Lombardia: Clima eccezionale e organizzazione meravigliosa; La presidente del Cio Kirsty Coventry incontra i volontari di Milano Cortina 2026.

