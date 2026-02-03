Olimpiadi 2026 Coventry | Nostro dovere difendere lo sport E Malagò ringrazia Mattarella

Da lapresse.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina, la 145esima sessione del Cio si è tenuta a Milano. I rappresentanti del comitato olimpico hanno ribadito l’impegno a difendere lo sport, mentre Malagò ha ringraziato il presidente Mattarella per il supporto. È il momento di prepararsi all’evento che si svolgerà tra poco più di una settimana.

A tre giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina, la 145esima sessione del Cio, svoltasi nel capoluogo lombardo è stata l’occasione per fare il punto sull’evento. Coventry: “Tutto pronto per accogliere i migliori atleti del mondo”. “Ringraziamo i nostri amici italiani, tutto è pronto per accogliere i migliori atleti del mondo. Mentre ci prepariamo per condividere questi momenti, ricordiamo che gli atleti sono il piacere dei Giochi e dell’intero movimento olimpico. Ci ricordano del nostro obiettivo, quello di celebrarli e di aiutarli ad ispirare il mondo “. Cosi la presidente Kirsty Coventry nel suo discorso in occasione della 145a sessione del Cio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

