LIVE SF – È cominciata la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

È iniziata ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La scena si apre con l’attrice Matilda De Angelis, che prende il comando come una vera direttrice d’orchestra. Con gesti precisi, guida una melodia ispirata ai grandi compositori italiani, da Verdi a Puccini, passando per Vivaldi e Rossini. La piazza è piena di emozione, mentre gli atleti e il pubblico assistono a questo spettacolo che segna l’avvio ufficiale dei Giochi.

20.08 – Entra in scena la nota attrice Matilda De Angelis dirigendo, come una direttrice d'orchestra, una melodia ispirata ai grandi compositi della musica italiana, da Giuseppe Verdi a Puccini, passando per Vivaldi fino ad arrivare a Rossini. 20.03 – Comincia ufficialmente la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026!!! 20.03 - Al centro del prato di San Siro in scena 70 ballerini dell'Accademia della Scala per un tributo alla bellezza in onore al mito di Amore

