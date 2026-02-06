Milano Cortina 2026 oggi la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi – Diretta

Questa mattina a Milano si è svolta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. Centinaia di persone si sono radunate per assistere alla prima fase di questa grande manifestazione sportiva, che durerà due settimane. La città si prepara ad accogliere atleti da tutto il mondo, mentre il ritmo delle competizioni è già iniziato tra entusiasmo e aspettative.

(Adnkronos) – Prendono ufficialmente il via oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lo stadio di San Siro sarà teatro della cerimonia di apertura dei Giochi che si svolgerà anche nei territori montani di Cortina – lungo Corso Italia e in Piazza Angelo Dibona -, Livigno e Predazzo.

