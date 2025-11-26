LIVE Italia-Svizzera 6-4 Europei curling 2025 in DIRETTA | tre punti azzurri grazie ad un magistrale Retornaz nel settimo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 OTTAVO END 19:57 ANDIAMO JOEL! Giocata magistrale, migliore della precedente. Ci sono 3 punti azzurri! Italia-Svizzera 6-4. 19:56 Fa il possibile il four svizzero. C’è già un punto italiano, ma Joel ha la possibilità di siglare 2 o 3 punti. 19:54 Che giocata di Retornaz! L’azzurro si auto-boccia con estrema precisione eliminando poi una stone rivale che impediva il doppio punto. Ora un tiro difficile per Schwarz. 19:52 Sbaglia anche Mosaner, il cui tiro colpisce la guardia avversaria e termina corto. 🔗 Leggi su Oasport.it
