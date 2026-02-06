LIVE Alle 20,45 Verona-Pisa | le ultime sulla sfida del Bentegodi

Questa sera alle 20,45 il Bentegodi ospita Verona-Pisa, il primo vero test salvezza per i nuovi allenatori delle due squadre. Dopo le recenti dimissioni di Zanetti e Gilardino, le due società hanno deciso di affidarsi a tecnici freschi di nomina, sperando di cambiare rotta e uscire dalla zona pericolosa della classifica. La partita si presenta come un crocevia importante per entrambe le formazioni, con i tre punti in palio che potrebbero fare la differenza nel proseguo del campionato.

(3-5-2) Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Orban, Bowie. All. Sammarco (3-4-2-1) Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Hiljemark La gara sarà diretta da Daniele Doveri di Roma 1. Gli assistenti saranno Baccini e Colarossi, il quarto ufficiale Massimi. Al Var spazio per Nasca e Di Bello. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

