Questa sera alle 20,45 il Bentegodi ospita Verona-Pisa, il primo vero test salvezza per i nuovi allenatori delle due squadre. Dopo le recenti dimissioni di Zanetti e Gilardino, le due società hanno deciso di affidarsi a tecnici freschi di nomina, sperando di cambiare rotta e uscire dalla zona pericolosa della classifica. La partita si presenta come un crocevia importante per entrambe le formazioni, con i tre punti in palio che potrebbero fare la differenza nel proseguo del campionato.

(3-5-2) Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Orban, Bowie. All. Sammarco (3-4-2-1) Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Hiljemark La gara sarà diretta da Daniele Doveri di Roma 1. Gli assistenti saranno Baccini e Colarossi, il quarto ufficiale Massimi. Al Var spazio per Nasca e Di Bello. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20,45 Verona-Pisa: le ultime sulla sfida del Bentegodi

Approfondimenti su Verona Pisa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Verona Pisa

Argomenti discussi: Calcio Live News: alle 20:45 Bologna-Milan per chiudere il 23° turno, stop alle trasferte dei tifosi dell'Inter; Udinese-Roma, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali; LIVE! Bologna-Milan 0-3: Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot; Coppa del Mondo, in corso lo slalom di Schladming: in pista Vinatzer e altri 5 azzurri La seconda manche alle 20:45 Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/sci-alpino-coppa-mondo-schladming-austria-slalom-gigante-special.

LIVE! Baroni presenta Fiorentina-TorinoLe parole del tecnico alla vigilia della gara del Franchi ... msn.com

Lazio-Milan diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVEGrande attesa per il fischio d'inizio della partita tra Lazio e Milan si sfidano questa sera allo stadio Olimpico di Roma per la terza giornata del campionato italiano prima della sosta per le ... corrieredellosport.it

Pisa-Verona Bowie: Potrebbe avere spazio importante già stasera. Offre sempre pochi punti di riferimento e può far male al Pisa. Angori: Sempre molto propositivo e puntuale nelle sovrapposizioni. Abile crossatore, può incidere anche da piazzato. Genoa-Nap facebook

Verona-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la #SerieA x.com