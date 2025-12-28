Il Senegal dei contrasti | dove il deserto incontra l’oceano e le mangrovie custodiscono storie millenarie

Il Senegal è un Paese di contrasti, dove il deserto del Sahara si affianca all’oceano Atlantico e le mangrovie custodiscono tradizioni antiche. In questo contesto variegato, le comunità locali convivono con paesaggi naturali di grande diversità, offrendo uno sguardo autentico sulla cultura e la storia del territorio. Un viaggio nel Senegal permette di scoprire ambienti unici e storie secolari che si intrecciano lungo le sue coste e nelle sue terre interne.

La luce dell’alba filtra attraverso le persiane della mia camera a Dakar, tingendo le pareti di arancio. Fuori, la città si risveglia al suono delle chiamate alla preghiera che si mescolano alle voci dei venditori ambulanti. Il Senegal mi accoglie con la sua caotica vitalità, quella energia che solo l’Africa occidentale sa sprigionare, dove modernità e tradizione danzano insieme senza mai scontrarsi davvero. L’isola della memoria e il peso della storia. Salgo sul traghetto che mi porterà all’ Île de Gorée, a soli venti minuti dalla costa. L’acqua dell’Atlantico è di un blu profondo, quasi innaturale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il Senegal dei contrasti: dove il deserto incontra l’oceano e le mangrovie custodiscono storie millenarie Leggi anche: Sembra il Sahara, ma è in Italia: l’oasi segreta dove il deserto incontra acque da sogno Leggi anche: Piazza del Mondo, il punto di Trieste dove rinascono le storie dei migranti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. SENEGAL: TERANGA e REPORTAGE DEL SORRISO - Viaggio fotografico con Stefano Pensotti 6 - 15 MAGGIO 2026 Preparati per una vera immersione nella filosofia africana. Torniamo in Senegal, la terra della TERANGA, il concetto di accoglienza e facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.