Lionsgate va a fondo con gli incassi | ingenti perdite al botteghino

Lionsgate sta facendo i conti con perdite al botteghino. Dopo anni di successi di film come ”The Housemaid” e “Now You See Me: Now You Don’t”, la casa di produzione si trova a dover affrontare un calo degli incassi. Nonostante alcuni risultati positivi, gli utili trimestrali non bastano a coprire un periodo difficile nelle attività televisive, e ora la società cerca di invertire la rotta.

Film di successo come " The Housemaid " e " Now You See Me: Now You Don't " hanno contribuito a far crescere gli utili trimestrali di Lionsgate, compensando un periodo più debole nelle sue attività televisive. Le prime parole sul bilancio. I ricavi dello studio sono aumentati del 15,3%, raggiungendo i 724,3 milioni di dollari. Tuttavia, le perdite della società sono aumentate da 21,9 milioni di dollari a 46,2 milioni di dollari, e la società ha registrato perdite di 16 centesimi per azione rispetto ai 9 centesimi dello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò è stato dovuto in gran parte ai costi promozionali associati ai suoi film natalizi.

