Stati Uniti vietano ingresso a 5 funzionari europei tra cui l’ex commissario Breton | condanna dell’Ue

Gli Usa hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate nella regolamentazione del settore tecnologico, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. La Lega: "Bene gli Usa che decidono chi far entrare e chi no". 🔗 Leggi su Fanpage.it

