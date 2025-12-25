Stati Uniti vietano ingresso a 5 funzionari europei tra cui l’ex commissario Breton | condanna dell’Ue
Gli Usa hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate nella regolamentazione del settore tecnologico, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. La Lega: "Bene gli Usa che decidono chi far entrare e chi no". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gli Stati Uniti vietano l'ingresso ai titolari di passaporto dell'Autorità palestinese. I motivi: la guerra e il terrorismo
Gli Usa vietano il visto a 5 europei, uno fa causa all'amministrazione Trump - Il cittadino britannico Imran Ahmed, uno dei cinque esponenti europei che sostengono una regolamentazione più severa del settore tecnologico a cui è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti, ha inte ... ansa.it
Gli Usa negano l’ingresso a Breton e ad altri esponenti di Ong. L’ex commissario: torna il Maccartismo - Il Dipartimento di Stato Usa: le azioni di queste persone sono dannose per gli interessi americani. milanofinanza.it
