Lino Banfi la foto in sedia a rotelle preoccupa i fan | come sta

Da ilgiornale.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lino Banfi, 89 anni, ha preoccupato i fan con un video sui social. Nelle immagini, l’attore appare seduto su una sedia a rotelle durante una semplice scena di quotidianità, condivisa dalla figlia Rosanna. In pochi secondi, il gesto ha scatenato un’ondata di affetto e preoccupazione tra chi lo segue da anni. Per ora, non ci sono conferme ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Un breve video, pochi secondi di quotidianità, e una valanga di affetto. Lino Banfi, 89 anni, è apparso sui social seduto su una sedia a rotelle in alcuni filmati condivisi dalla figlia Rosanna. Le immagini, diventate virali in poche ore, hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan del “nonno d’Italia”, tra emozione e preoccupazione. La normalità di un viaggio in famiglia. Il contesto è semplice, una stazione ferroviaria, un ascensore, una famiglia che si muove insieme. Banfi è accompagnato dalla figlia e, con un gesto istintivo, prova quasi a non farsi riconoscere, tirando su il cappuccio della giacca e coprendosi il volto con la valigia appoggiata sulle ginocchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lino banfi la foto in sedia a rotelle preoccupa i fan come sta

© Ilgiornale.it - Lino Banfi, la foto in sedia a rotelle preoccupa i fan: come sta

Approfondimenti su Lino Banfi

Lino Banfi in sedia a rotelle, paura per la sua salute: che succede? Le foto allarmano i fan

Lino Banfi è stato visto in sedia a rotelle, e le foto hanno spinto i fan a preoccuparsi.

Lino Banfi in sedia a rotelle: paura per la salute dell’attore, cosa sta succedendo davvero

Le foto di Lino Banfi in sedia a rotelle hanno fatto il giro dei social e hanno spaventato i fan.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lino Banfi

Argomenti discussi: San Severo: Giornalisti respinti al Teatro Verdi: così si è negato il diritto di cronaca.; Incredibile agli Europei di ciclismo: atleta inglese perde la sella in pista durante la semifinale; Lino Banfi in sedia a rotelle: spuntano le immagini condivise dalla figlia Rosanna; Lino Banfi in sedia a rotelle, paura per la sua salute: che succede? Le foto allarmano i fan.

lino banfi la fotoLino Banfi in sedia a rotelle, paura per la sua salute: che succede? Le foto allarmano i fanLino Banfi preoccupa e non poco i suoi tanti estimatori: l'attore amatissimo è apparso in sedia a rotelle e molti si chiedono cosa succeda. donnapop.it

lino banfi la fotoLino Banfi sulla sedia a rotelle in stazione, cosa è successo? La figlia Rosanna scherza: «Ti vergogni?»Il video è rapidamente diventato virale. Lino Banfi sulla sedie a rotelle in stazione, accompagnato dalla figlia Rosanna. Un momento che fa parlare non tanto per l’allarme ... ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.