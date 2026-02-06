Lino Banfi la foto in sedia a rotelle preoccupa i fan | come sta

Lino Banfi, 89 anni, ha preoccupato i fan con un video sui social. Nelle immagini, l’attore appare seduto su una sedia a rotelle durante una semplice scena di quotidianità, condivisa dalla figlia Rosanna. In pochi secondi, il gesto ha scatenato un’ondata di affetto e preoccupazione tra chi lo segue da anni. Per ora, non ci sono conferme ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Un breve video, pochi secondi di quotidianità, e una valanga di affetto. Lino Banfi, 89 anni, è apparso sui social seduto su una sedia a rotelle in alcuni filmati condivisi dalla figlia Rosanna. Le immagini, diventate virali in poche ore, hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan del “nonno d’Italia”, tra emozione e preoccupazione. La normalità di un viaggio in famiglia. Il contesto è semplice, una stazione ferroviaria, un ascensore, una famiglia che si muove insieme. Banfi è accompagnato dalla figlia e, con un gesto istintivo, prova quasi a non farsi riconoscere, tirando su il cappuccio della giacca e coprendosi il volto con la valigia appoggiata sulle ginocchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

