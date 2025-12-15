Promuovere la cultura della difesa è un atto di responsabilità istituzionale e non politica
Promuovere la cultura della difesa rappresenta un impegno di responsabilità istituzionale, fondamentale per affrontare le sfide delle società moderne. La complessità delle minacce emergenti, spesso invisibili, richiede un ripensamento degli approcci teorici e metodologici degli studi sociali, per sviluppare strumenti efficaci di analisi e risposta.
La crescente difficoltà di percepire le minacce che si configurano nella società delle reti complesse richiede un ripensamento profondo, sia degli approcci teorici, sia degli strumenti metodologici soliti della ricerca scientifica applicata agli studi sociali. In relazione a questa prioritaria evidenza, è richiesta una maggiore sinergia tra gli attori coinvolti nella gestione della mitigazione del rischio. Governo, media, università e cittadini sono chiamati a convergere verso una sola direzione al fine di promuovere una cultura della prevenzione e della resilienza. Le minacce, di natura antropica, a cui le organizzazioni sono esposte, possono essere di diversa connotazione: climaticanaturale, industriale, tecnologicaciberneticaelettromagnetica, cognitiva, informativa, psicologica, militare, infrastrutturale, biologicasanitaria. Formiche.net
