Verona-Lazio | tra salvezza ed Europa al Bentegodi Probabili formazioni e orari tv

Verona-Lazio, in programma al Bentegodi, rappresenta una partita importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi. La sfida si svolgerà il 10 gennaio 2026, e le formazioni probabili e gli orari di trasmissione TV sono disponibili. Le squadre sono impegnate a conquistare punti fondamentali, tra salvezza e qualificazione europea, in una gara che richiede attenzione e determinazione.

Verona 10 gennaio 2026 – Si lotta su ogni pallone, su ogni centimetro di campo per ottenere quanti più punti possibili dei tre disponibili in ogni giornata per raggiungere il proprio obiettivo. Dalla salvezza all'Europa serve vincere e quale modo migliore di cominciare il girone di ritorno se non con i tre punti. Lo staranno pensando sia Verona, sia Lazio, entrambe protagoniste attese allo stadio Bentegodi nella giornata di domani, domenica 11 gennaio 2026, calcio d'inizio fissato alle ore 18. Il Verona in questa stagione ha avuto molte facce e i risultati altalenanti testimoniano proprio questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verona-Lazio: tra salvezza ed Europa al Bentegodi. Probabili formazioni e orari tv Leggi anche: Cagliari-Roma: tra ambizione salvezza e sogno scudetto, probabili formazioni e orari tv Leggi anche: Lazio-Bologna: il treno Europa passa dall'Olimpico, probabili formazioni e orari tv Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pronostico Verona-Lazio quote analisi 20ª giornata Serie A; Classifica Serie A: scudetto, coppe e salvezza all’ultima giornata; Verona-Lazio: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, arbitro e classifica Serie A; Verona-Lazio, 20ª giornata Serie A: orario, formazioni e dove vederla. Verona-Lazio: tra salvezza ed Europa al Bentegodi. Probabili formazioni e orari tv - I biancocelesti dopo il pari contro la Fiorentina ancora a caccia di punti contro le squadre della lotta salvezza ... sport.quotidiano.net

Verona-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La partita tra Verona e Lazio è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Sky e Dazn. tuttosport.com

Hellas Verona-Lazio oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com

Lazio-Verona | Le scelte di Sarri Prima trasferta del 2026 per la Lazio. Situazione ridotta all’essenziale tra centrocampo e attacco: out Basic, Guendouzi ceduto e Dele-Bashiru impegnato in Coppa d’Africa. Rovella parte dalla panchina. In mediana confermato - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.