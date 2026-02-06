Liga ai piedi del Barça | sabato di verdetti tra vetta e salvezza

Da como1907news.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Liga torna in campo con una giornata decisiva. Sabato si giocheranno partite che potrebbero cambiare le posizioni in classifica. La lotta per il titolo si fa più aperta, mentre alcune squadre in zona retrocessione cercano punti fondamentali per salvarsi. I tifosi aspettano con trepidazione, pronti a seguire ogni risultato in tempo reale.

La Liga entra nel vivo della sua ventitreesima giornata con un sabato che promette di scuotere sia la vetta della classifica che la zona calda della retrocessione. Il massimo campionato spagnolo propone quattro sfide cruciali, dove il fattore campo e la fame di punti per l’Europa si intrecciano con la disperata necessità di ossigeno delle ultime della classe, in un pomeriggio che vedrà protagoniste alcune delle piazze più calde del Paese. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 07022026 14:00  Rayo Vallecano – Oviedo  Combo 1X + Over 1,5 07022026 16:15  Barcellona – Maiorca  Combo 1 + Over 2,5 07022026 18:30  Siviglia – Girona  Under 2,5 07022026 21:00  Real Sociedad – Elche  Combo 1 + Over 1,5 L’azione prende il via alle ore 14:00 al Campo de Fútbol de Vallecas, dove il Rayo Vallecano ospita il fanalino di coda Oviedo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

liga ai piedi del bar231a sabato di verdetti tra vetta e salvezza

© Como1907news.com - Liga ai piedi del Barça: sabato di verdetti tra vetta e salvezza

Approfondimenti su Liga Barça

Liga: il Real non vince più e il Barça è primo, quattro squadre in 3 punti in vetta

La Liga, i risultati del sabato in Spagna: Raphina trascina il Barça! Il ritorno al gol di Griezmann e Koke salva il Cholo. Ecco come è andata la prima parte della 16a giornata

Sabato intenso in La Liga con Raphina protagonista nel successo del Barça e il ritorno al gol di Griezmann e Koke che salva l'Atletico Madrid.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

il Barcellona torna al Camp Nou dopo tre anni e i tifosi lo riempiono come mai prima d’ora!

Video il Barcellona torna al Camp Nou dopo tre anni e i tifosi lo riempiono come mai prima d’ora! ??

Ultime notizie su Liga Barça

Argomenti discussi: Visioni a 33 giri - Ligabue - Buon compleanno Elvis o della morte e del rock; Nessuno in Europa come Conceiçao: la classifica che rivela perché il portoghese della Juventus è un tesoro; Secondo quanto riferito, Alex Freeman dell’USMNT è stato venduto al Villarreal da Orlando Metropolis; Il Milan vuole rinforzare le fasce: tre i calciatori nel mirino del Ds Tare, occhi in Liga.

La Lega torna ai piedi del Monviso nel segno dell'AutonomiaCome tradizione la Lega si dà appuntamento ai piedi del Monviso, a Crissolo, in provincia di Cuneo, per la festa annuale da voluta da Umberto Bossi fin dal 1996. L'appuntamento, organizzato dal ... rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.