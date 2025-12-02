Liga | il Real non vince più e il Barça è primo quattro squadre in 3 punti in vetta
Girona (Spagna) 1 dicembre 2025 - Sembra essersi clamorosamente inceppata la magia del Real Madrid di Xabi Alonso e allora torna a festeggiare il Barcellona di Hansi Flick. Terzo pari consecutivo per i madrileni e vantaggio dilapidato in favore dei Blaugrana. Il successo dei catalani infatti vale il primo posto e il sorpasso in classifica sui Blancos. Dietro continuano a vincere anche Villarreal e Atletico Madrid e si forma un gruppetto in testa con quattro squadre in appena tre punti. Il Real Betis vince il derby cittadino contro il Siviglia e mantiene il quinto posto insieme all' Espanyol. Dietro muovono la classifica le squadre in lotta per non retrocedere e si accorcia molto la graduatoria nella metà bassa L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
