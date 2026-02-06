Libertà telecamere abusive e carenze igieniche in un ristorante | denunciato il titolare

Un ristorante di Milano è stato chiuso dai carabinieri per diverse irregolarità. Durante un controllo, hanno trovato telecamere abusive che il titolare usava per sorvegliare i dipendenti, senza nessuna autorizzazione. Oltre a questo, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e problemi di sicurezza sul lavoro. L’attività è stata immediatamente sospesa e il titolare dovrà rispondere di più reati.

Oltre ad alcune carenze sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro e alle violazioni sotto il profilo igienico-sanitario, c'era anche un sistema di videosorveglianza abusivo per controllare a distanza i lavoratori. I carabinieri della stazione Palermo Crispi, con il supporto del personale.

