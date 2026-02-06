L’Europa tra stile galante e classicismo | in concerto Trio Efesto

Domenica pomeriggio, all’Auditorium del Palacultura di Messina, si tiene il concerto della Filarmonica Laudamo con il Trio Efesto. Il trio, formato da Angelo e altri musicisti, suonerà pezzi che ripercorrono i generi tra stile galante e classicismo. L’evento inizia alle 18 e promette una serata di musica classica ben studiata e coinvolgente.

Domenica 8 febbraio alle ore 18, nell’Auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il prossimo appuntamento con la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo con il concerto dal titolo "L’Europa tra stile galante e classicismo" che vedrà protagonista il Trio Efesto, composto da Angelo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Palacultura Messina Accademia di Santa Sofia, successo per il concerto “Dal Contemporaneo al Classicismo” L’Accademia di Santa Sofia ha ospitato con successo il concerto “Dal Contemporaneo al Classicismo”, quarto evento della stagione 202526. Anagni, "Passaggi di Stile" del Trio Tiento a casa Barnekow Il 10 gennaio 2026 alle 18, presso Casa Barnekow ad Anagni, si terrà in prima assoluta il concerto La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Palacultura Messina Argomenti discussi: Difesa, energia e tecnologia: la strada obbligata dell’indipendenza europea dagli USA; Biotecnologie, robot, Ai: i primi progetti in stile Darpa contro l'avversione al rischio in Europa; Draghi: L’ordine globale è defunto, l’Europa si federi o rischia di essere subordinata e deindustrializzata; Nasce la Big 6 dell’economia: l’Italia tra i Paesi-locomotiva dell’Ue. Promuovere salute e stili di vita sani in tutta Europa. Accordo tra Comitato Regioni europee e OmsIl memorandum di intesa firmato oggi a Bruxelles ha l'obiettivo di combinare gli sforzi in settori cruciali come la promozione di uno stile di vita sano e attivo, la sensibilizzazione sui rischi per ... quotidianosanita.it Quali sono i paesi migliori d’Europa per i nomadi digitali: la classificaSiete dei nomadi digitali? Ecco quali sono le città d'Europa che si adeguano alla perfezione al vostro stile di vita ... fanpage.it Domenica vi aspettiamo per il concerto del Trio Efesto facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.