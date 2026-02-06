Le ribelli donne contro la mafia per amore | doppio appuntamento a Maglie

A Maglie, la rassegna “Stringiamoci a Corte” riprende con un nuovo spettacolo. Questa volta, al teatro di Corte de’ Miracoli, va in scena “Le ribelli”, tratto dal libro di Nando Dalla Chiesa. La pièce racconta di donne che si oppongono alla mafia, mosse dall’amore e dalla voglia di cambiare. Un appuntamento da non perdere per chi vuole conoscere storie di coraggio e resistenza.

MAGLIE - La rassegna "Stringiamoci a Corte", al piccolo teatro di Corte de' Miracoli a Maglie (via Sante Cezza 5-7), ricomincia con "Le ribelli", tratto dall'omonimo libro di Nando Dalla Chiesa.Doppio l'appuntamento – domani alle 20.45, domenica alle 17.15 (quest'ultimo già sold out) - per un.

