Fratelli d' Italia contro le serie tv che esaltano la mafia Il commento di Marco D' Amore attore e regista di Gomorra
Marco D'Amore, noto attore, regista e sceneggiatore di
L'attore, regista e sceneggiatore Marco D'Amore, nome dietro il successo di “Gomorra”, la serie tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano sui clan camorristici nel territorio di Napoli, ha commentato la recente proposta di legge di Fratelli d'Italia contro chi “esalterebbe” la mafia. Today.it
Qualcuno ha provato a sfruttare la crisi in Medio Oriente contro il nostro Esecutivo, ma ha fallito.
“Gomorra” e “Suburra” a rischio sanzione? Fratelli d’Italia presenta un ddl contro chi “esalta” la mafia. Roberto Saviano tuona: “Censura mascherata da tutela ... - La proposta di legge introduce sanzioni per chi "esalta" la mafia. ilfattoquotidiano.it
Fratelli d'Italia contro lo sciopero: "Ancora disagi per la solita manifestazione ideologica" - Negrini (FdI) lamenta i disagi occorsi in giornata: "La sicurezza, la mobilità e il diritto dei cittadini non possono essere sacrificati sull’altare della propaganda" ... modenatoday.it
Sabato abbiamo pubblicato una nuova inchiesta su come Fratelli d’Italia stia usando le istituzioni per far guadagnare – attraverso commesse e appalti – gente vicina al partito o alla sua area politica. In questo caso, la questione è molto seria, perché parliamo - facebook.com facebook
Sono andato a spiegare a Fratelli d'Italia cosa significa per me essere patrioti. Secondo voi hanno gradito x.com