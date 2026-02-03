I pomeriggi con la Società storica le mostre e i laboratori di scrittura a mano | gli eventi

Oggi ad Arezzo si sono svolti diversi eventi culturali. La Società storica ha organizzato un pomeriggio di incontri, mentre mostre e laboratori di scrittura a mano hanno attirato appassionati di tutte le età. La città si anima con iniziative che coinvolgono la comunità e offrono spunti per conoscere meglio il passato e il presente locale.

Ecco gli eventi di oggi, sabato 31 gennaio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Secondo appuntamento per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina sui medici del passato del territorio aretino, con il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle ore 17,30, all'auditorium Ducci di via Cesalpino, Giovanni Bianchini parla di Emilio Vezzosi, oltre che medico anche insegnante e letterato, vissuto fra il Cinque e il Seicento.

