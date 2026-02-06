Le Olimpiadi cominciano ma la cabinovia di Cortina non è pronta

Le Olimpiadi sono ufficialmente cominciate, ma a Cortina tutto non va come previsto. La cabinovia, uno dei simboli del primo impatto con le gare in montagna, non è ancora pronta. La società che doveva completare i lavori ha annunciato il rinvio dell’apertura a metà febbraio, ma ancora non si sa se e quando sarà possibile utilizzarla. La situazione crea preoccupazione tra gli organizzatori e gli spettatori che speravano in un avvio senza intoppi.

È stato un grande pasticcio: ora la società responsabile ha rimandato l'apertura a metà febbraio, ma è ancora tutto incerto Alla fine la cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina non è ancora pronta, com'era evidente da giorni, nonostante il governo e la società responsabile dei lavori auspicassero di completarla entro l'inizio delle Olimpiadi invernali. È una delle opere più complicate di queste Olimpiadi e dovrebbe servire a collegare Cortina con la pista Olympia delle Tofane, dove da domenica si terranno le gare di sci alpino femminile. L'impianto è da mesi molto contestato, perché il cantiere si trova in un'area notoriamente franosa, dove a settembre c'è stata appunto una frana.

