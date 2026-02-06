Lavoro ultime selezioni di Caaf Cgil Toscana per la campagna fiscale 2026

Il Caaf Cgil Toscana sta chiudendo le selezioni per la campagna fiscale 2026. Entro metà febbraio, i candidati devono inviare la loro domanda se vogliono lavorare come operatori fiscali. L’ente punta ad assumere circa 100 persone in tutta la regione. La procedura si avvicina alla fine, e molti sono ormai in corsa per entrare nel team.

Il Caaf Cgil Toscana ha avviato la fase conclusiva delle selezioni per la campagna fiscale 2026: è fissato infatti alla metà di febbraio il termine ultimo per l’invio delle candidature finalizzate all'assunzione di circa 100 nuovi operatori fiscali in tutta la regione. L’iniziativa mira a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Caaf Cgil Toscana Ultimi giorni con le selezioni di Caaf Cgil Toscana per la campagna fiscale 2026 Il Caaf Cgil Toscana sta chiudendo le selezioni per la campagna fiscale 2026. Caaf Cgil Toscana: selezione personale per assistenza fiscale in Toscana La Cgil Toscana ha aperto una selezione di personale per rafforzare il suo centro di assistenza fiscale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Caaf Cgil Toscana Argomenti discussi: Avvisi di selezione di personale ABC; Emirates cerca personale di volo, selezioni a Mestre: ecco dove e quando; Ultimi giorni di selezioni di Caaf Cgil Toscana per la campagna fiscale 2026; Concorso Abbanoa Spa Sardegna 2025: 389 posti – Come studiare per la prova orale. Lavoro, ultime selezioni di Caaf Cgil Toscana per la campagna fiscale 2026Il Caaf Cgil Toscana ha avviato la fase conclusiva delle selezioni per la campagna fiscale 2026: è fissato infatti alla metà di febbraio il termine ultimo per l’invio delle candidature finalizzate all ... firenzetoday.it Action offre 240 posti di lavoro in Italia: selezioni aperteAction continua a crescere in Italia aprendo nuovi negozi e offrendo numerosi posti di lavoro. Sono circa 240 le posizioni aperte al momento per lavorare nei punti vendita della catena. Ecco come cand ... ticonsiglio.com Pisa, posti di lavoro per la campagna fiscale del Caaf Cgil facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.