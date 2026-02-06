Laura Pirovano a Cortina | Pista scivolosa dopo la sosta ogni dettaglio fa la differenza

Le prime prove cronometrate della discesa femminile sulle Tofane si sono svolte questa mattina a Cortina. La pista si è rivelata molto scivolosa dopo la sosta, e ogni dettaglio ha fatto la differenza tra le atlete. La campionessa italiana Laura Pirovano ha commentato le condizioni, dicendo che bisogna essere molto precisi e attenti per evitare errori. La gara si prospetta combattuta e piena di sorprese.

Le prime prove cronometrate della discesa femminile sulle Tofane aprono la rassegna olimpica di Milano Cortina 2026, offrendo una fotografia della forma delle atlete e della risposta della pista Olympia alle condizioni di gara. La giornata ha evidenziato una pista completa, con dossi e curve lunghe che richiedono precisione e gestione del terreno. Le prestazioni delle atlete azzurre hanno fornito indicazioni utili in vista della competizione di domenica, con la incisiva conferma di Laura Pirovano tra le prime posizioni e una valutazione di reazione e potenziale anche per Nicol Delago. Laura Pirovano ha segnato un tempo competitivo, classificandosi al nono tempo assoluto (con una particolare lettura, settimo posto se si escludono le atlete che non hanno superato tutte le porte).

