Laura Pirovano si presenta carica alla prima prova cronometrata a Cortina. La discesista italiana commenta che la pista è un po’ scivolosa dopo la sosta, ma dice anche che ogni dettaglio può fare la differenza. Alla fine, le sensazioni sono positive e la gara si apre con ottimismo.

Sensazioni positive per Laura Pirovano al termine della prima prova cronometrata di discesa sull’Olympia delle Tofane in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sciatrice trentina ha firmato il nono tempo assoluto (il settimo non considerando chi ha saltato almeno una porta), a 1.24 dal miglior riscontro cronometrico della statunitense Jacqueline Wiles ma molto vicina a tutte le altre big. “ La pista è davvero bella, divertente. La sosta l’ha resa un po’ scivolosa, ma per i prossimi giorni col freddo potrà essere ancora più bella. Sono le mie prime Olimpiadi e quindi cerco di godermele al massimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano competitiva in prova a Cortina: “Pista un po’ scivolosa dopo la sosta, ogni dettaglio conta”

