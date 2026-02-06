La fiamma olimpica è passata a San Donato tra la folla. Quattromila studenti si sono radunati per vedere il passaggio e ascoltare la dedica a Mattei, definito un uomo visionario. La tedofora Ludovica Comello ha portato avanti il percorso tra applausi e entusiasmo.

Bagno di folla per il passaggio della fiamma olimpica a San Donato (nella foto, la tedofora Ludovica Comello). Migliaia di cittadini e 4mila studenti hanno assistito al passaggio della fiaccola nella città dell’Eni, arrivata alle 12.40 in via Europa e portata da Jospeh Naklè, fondatore della prima squadra di basket Lgbtq in Italia. Da qui, con una staffetta di tedofori tra i quali la conduttrice televisiva Lodovica Comello, la torcia ha percorso le vie Martiri di Cefalonia, Cesare Battisti, Falcone e Borsellino, De Gasperi e una parte della via Emilia, per raggiungere i palazzi dell’Eni. Proprio la società del cane a sei zampe è partner del percorso della fiamma olimpica e insieme a Versalis ha realizzato le torce “Essential“, protagoniste del lungo cammino da una parte all’altra dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’attesa a San Donato. Quattromila studenti e la dedica a Mattei: "Un uomo visionario"

