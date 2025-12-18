Studenti in corsia per imparare i corretti stili di vita | l' iniziativa al San Donato

Gli studenti del Liceo Francesco Redi di Arezzo si immergono nelle corsie del reparto di pneumologia dell’ospedale San Donato, per apprendere direttamente i corretti stili di vita. Un progetto del Ministero dell’Istruzione che unisce formazione e solidarietà, offrendo ai giovani un’esperienza pratica e significativa nel settore sanitario. Un’occasione unica per sensibilizzare sulle pratiche di prevenzione e cura, promuovendo una cultura della salute tra le nuove generazioni.

Studenti e studentesse del Liceo scientifico e linguistico Francesco Redi entrano nelle corsie del reparto di pneumologia dell’ospedale San Donato di Arezzo grazie a un progetto del Ministero dell’Istruzione. Obiettivi del progetto “Biologia con curvatura biomedica” quelli di aiutare i giovani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

