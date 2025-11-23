Sport | stili di vita e salute convegno dell’ANSMeS a Roma

ROMA – L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari al Merito Sportivo (ANSMeS) rinnova anche nel 2025 il suo appuntamento annuale con il convegno nazionale, dedicato quest’anno al tema “Sport: stili di vita e salute”. L’appuntamento si svolgerà a Roma sabato 29 novembre, presso il Salone d’Onore del CONI (Largo Lauro de Bosis 15), e riunirà dirigenti, istituzioni, mondo della scuola e realtà sportive impegnate nella promozione di una cultura del benessere attraverso lo sport. I lavori si apriranno alle ore 9.30 con l’intervento del Presidente Nazionale ANSMeS, Francesco Conforti, che introdurrà il significato dell’iniziativa e le linee guida dell’azione associativa per il 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Sport: stili di vita e salute”, convegno dell’ANSMeS a Roma

Approfondisci con queste news

Oggi abbiamo avuto il piacere di visitare il Bocconi Sport Center di Milano, un’occasione per confrontarci, creare sinergie nel servizio sport e diffondere i valori di @justthewomaniam_ Sport, stili di vita sani, prevenzione, attività fisica e impegno contro la vi Vai su Facebook

“Sport: stili di vita e salute”, convegno dell’ANSMeS a Roma - L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari al Merito Sportivo (ANSMeS) rinnova anche nel 2025 il suo appuntamento annuale con il convegno nazionale, ... Secondo lopinionista.it

Sport, stili di vita e prevenzione: FMSI a confronto nel Lazio - Da sempre l'alimentazione è al centro dei successi dello sport italiano e se ne parlerà nel convegno "La Nutrizione dell ... Lo riporta ansa.it

Sport e Salute lancia una partnership che accende la cultura del movimento - Con queste parole prende vita la nuova ... Si legge su iltempo.it