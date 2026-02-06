L' amore delle donne - Conversazioni teatrali
Questa sera si apre una scena particolare con “L'amore delle donne”, uno spettacolo che mette in scena le parole come fuoco. Laura De Carlo, Alessandro Pellegrini e Alessandro Pertosa portano in teatro un racconto fatto di conversazioni intense, dove i sentimenti delle donne prendono vita e scaldano il pubblico. È un appuntamento che promette emozioni vere, senza fronzoli, solo parole che bruciano e restano impresse.
Con Laura De Carlo, Alessandro Pellegrini, Alessandro PertosaC’è un luogo dove le parole delle donne diventano fuoco. L’amore delle donne è una conversazione teatrale che attraversa le molte voci dell’amore: passione e perdita, desiderio e disincanto, tenerezza e rivolta. Sul palco, frammenti.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su L'amore delle donne
“Reggi qui un attimo” conversazioni sull’amore al Teatro Serra
Il Teatro Serra di Napoli ha deciso di festeggiare San Valentino con un evento speciale.
Fabbrica delle Candele, nuovo appuntamento con i laboratori teatrali per under 35
Sabato 7 febbraio, alla Fabbrica delle Candele si tiene il quarto laboratorio teatrale gratuito per giovani under 35.
“Reggi qui un attimo” conversazioni sull’amore al Teatro Serra
Ultime notizie su L'amore delle donne
Argomenti discussi: L’AMORE NON FA MALE: ARTE, TEATRO E IMPEGNO CIVILE DELL’IIS LEONARDO DA VINCI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE; Dante dì, viaggio con Dante Alighieri tra amore, donne, scienza e destino al polo le Rosine :: Segnalazione a Torino; Maria Grazia Calandrone: Essere libere è tutto per noi donne:sappiamo restare da sole; Lettere d’amore- Quando l’amore oltrepassa i confini : percorso con degustazione a San Valentino.
Anima e corpo, donne unite nell’amoreCi sono amori che imparano presto a stare zitti. Non per timidezza, ma per sopravvivenza Le donne che amano le donne spesso crescono così: con il ... novella2000.it
Uomini e Donne, Andrea Melchiorre innamoratissimo della sua fidanzata: Ho capito solo adesso cosa significa l’amoreUomini e Donne, Andrea Melchiorre innamoratissimo della sua fidanzata: Ho capito solo adesso cosa significa l'amore. isaechia.it
"Conversazioni di primavera sulle salviette del bar. Ovvero: l'apoteosi" di Paola Commissati Bellotti Data di uscita: 12 febbraio 2026. L'esperienza di un amore unico passionale improvviso come un volteggiar di lampo impossibile come il calar di un dio de facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.