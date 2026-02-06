L' amore delle donne - Conversazioni teatrali

Questa sera si apre una scena particolare con “L'amore delle donne”, uno spettacolo che mette in scena le parole come fuoco. Laura De Carlo, Alessandro Pellegrini e Alessandro Pertosa portano in teatro un racconto fatto di conversazioni intense, dove i sentimenti delle donne prendono vita e scaldano il pubblico. È un appuntamento che promette emozioni vere, senza fronzoli, solo parole che bruciano e restano impresse.

Con Laura De Carlo, Alessandro Pellegrini, Alessandro PertosaC’è un luogo dove le parole delle donne diventano fuoco. L’amore delle donne è una conversazione teatrale che attraversa le molte voci dell’amore: passione e perdita, desiderio e disincanto, tenerezza e rivolta. Sul palco, frammenti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

