Reggi qui un attimo conversazioni sull’amore al Teatro Serra

Il Teatro Serra di Napoli ha deciso di festeggiare San Valentino con un evento speciale. Nel pomeriggio, ha ospitato “Reggi qui un attimo”, una conversazione sull’amore che si è trasformata in un concerto. Sul palco, le note di Raffaele Viviani sono state accompagnate dai ricordi e dalle parole di Giuseppe Capaldo, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. La serata ha attirato un pubblico vario, desideroso di ascoltare storie e melodie legate ai sentimenti più profondi.

Con "Reggi qui un attimo" il Teatro Serra di Napoli ospita nel giorno di S. Valentino una conversazione sull'amore in forma di concerto, sulle note di Raffaele Viviani a Giuseppe Capaldo. Una produzione Varco Attivo ETS e Compagnia Eva&Lola di e con Patrizia Eger, in scena con Maria Strazzullo e il Maestro Sergio Mautone al pianoforte e alla chitarra. Foto di Carlo Farina. Appuntamento sabato 14 febbraio alle 19:00, a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793.

