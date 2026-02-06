Lamont Roach resta competitivo a 135 non Shakur

Da qualche tempo, Lamont Roach Jnr continua a attirare l’attenzione nel mondo del pugilato leggero. Nonostante due pareggi di fila, il suo nome resta in corsa per un possibile match titolato. La sua posizione in classifica è stabile, e ora si aspetta solo di capire quale sarà il prossimo passo. Nel frattempo, Shakur Stevenson si allontana, lasciando spazio a Roach di mantenere alta la sua candidatura.

In passato, la prospettiva di un confronto tra Roach e Stevenson a 135 libbre sembrava un percorso plausibile, incentrato su una dinamica tecnica tra due contendenti con simili riferimenti difensivi e ritmo contenuto. La narratività dell'incontro era costruita intorno a una misura accurata, senza sollevare aspettative commerciali eccessive. Roach puntava a una consolidazione, mentre Stevenson dimostrava cautela nel delineare un cammino che potesse trasformarsi in una sfida titolata. La prospettiva cambia radicalmente quando Stevenson batte Teofimo Lopez e conquista la cintura WBO dei pesi 140 lb.

