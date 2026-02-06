Lady Jacket in Tweed | il nuovo manifesto della borghesia ribelle

La lady jacket in tweed torna di moda, conquistando le vie della città. La sua struttura rigida e il tessuto ricco la rendono subito riconoscibile, simbolo di una borghesia che non rinuncia a mostrare carattere. In passerella e per strada, questo capo si riprende il suo spazio, confermando il suo ruolo come simbolo di eleganza ribelle.

Life&People.it La struttura è rigida, il tessuto è ricco, l’allure è inconfondibile: la lady jacket tweed si riprende la scena contemporanea. Un classico senza tempo che abbandona l’aria polverosa dei salotti bene per definire una nuova geometria dell’eleganza quotidiana. È il pezzo mancante che eleva la t-shirt bianca a dichiarazione di stile, che trasforma un outfit banale in lezione stilistica. In questo modo, il capo può riscrivere i codici delle collezioni, proponendosi come modello di giacca corta, priva di colletto, realizzata in lana bouclé e intrecci preziosi. La lady jacket rappresenta quindi alternativa perfetta al blazer tradizionale, spesso troppo legato ad una semantica aziendale, ed una soluzione ideale che risolve l’enigma della mezza stagione con tocco di femminilità.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

