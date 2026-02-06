L’abbiamo trovata senza vita Lutto choc nella moda | morta la top model Cristina Pérez Galcenco

Il mondo della moda si sveglia con una notizia drammatica: Cristina Pérez Galcenco è stata trovata senza vita nella sua casa. La giovane top model, famosa nonostante la sua età, lascia un vuoto enorme nel settore. La polizia sta indagando sulle cause della morte, ma ancora nessuna conferma ufficiale. La notizia ha sconvolto amici, colleghi e fan, tutti increduli di fronte a questa perdita improvvisa.

Il mondo della moda è stato colpito da un nuovo lutto arrivato nelle ultime ore. La giovane, già famosissima nonostante l’età, è stata trovata morta nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza e il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, anche se sono in corso accertamenti. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti quanti la conoscevano o avevano lavorato con lei. Lo choc è stato immediato tra amici e colleghi, che hanno affidato ai social messaggi di cordoglio e ricordi personali. In molti hanno voluto ricordarne il percorso e le qualità umane oltre che professionali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Cristina Pérez Galcenco

La giovane top model Cristina Pérez Galcenco è stata trovata senza vita nella sua casa sulla Costa del Sol, nel sud della Spagna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cristina Pérez Galcenco

Argomenti discussi: Filippo Peccolo, agente della Goppion ucciso da un malore in casa a 52 anni. I genitori: La vicina sentiva l'acqua scorrere, siamo...; Abbiamo trovato la quadra, ci aspetta una trasferta impegnativa; Le app d’incontro funzionano ancora? La testimonanianza di un 27enne: Così in una settimana ho trovato l’amore; Le vittime del ciclone Harry nel Mediterraneo: Abbiamo trovato due cadaveri, segno evidente di una strage.

Trovata senza vita anziana scomparsaA dare l’allarme è stato un passante, che all’improvviso ha fatto un avvistamento macabro: ha notato un corpo affiorare dall’acqua di una roggia. È stata purtroppo trovata priva di vita Roberta Zanola ... ilgiorno.it

Addio a Cristina Perez Galcenco, modella internazionale trovata morta a 21 anni facebook

La Embajadora Valeria Biagiotti, junto con la Directora del Istituto Italiano di Cultura, Cristina Di Giorgio, y la Directora de la Oficina ICE – Italian Trade Agency, Eliana Zappalà, se reunió con las representantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile: la x.com