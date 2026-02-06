La triste parabola della Blu Basket Bergamo | ufficiale il ritiro dal campionato di A2

La Blu Basket Bergamo si ritira ufficialmente dal campionato di Serie A2. La decisione arriva a sorpresa, dopo settimane di tensioni e malumori interni. La squadra di Bergamo si ferma qui, lasciando molti tifosi senza parole e con molte domande sul futuro. La crisi, iniziata con le dimissioni del presidente Stefano Mascio, si è conclusa con questa scelta drastica.

L’ANNUNCIO. La decisione era nell’aria dopo settimane di tensione iniziate con l’annuncio delle dimissioni del presidente Stefano Mascio. Con uno scarno comunicato stampa, spedito nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio, la società di basket bergamasca ha annunciato il ritiro irrevocabile dal campionato di serie A2. « In data odierna la società Blu Basket 1971 ha comunicato in maniera ufficiale alla Lega Nazionale Pallacanestro e alla Federazione Italiana Pallacanestro la propria irrevocabile decisione di ritirarsi, con decorrenza dalla data odierna, dal campionato di serie A2 maschile a causa della sopravvenuta e oggettiva impossibilità di sostenere i futuri impegni economici, finanziari e organizzativi connessi alla partecipazione al suddetto campionato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

