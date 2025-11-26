La Corte mostra i deficit nei bilanci regionali e ricorda quanto l’inefficienza sia una tassa sull’Italia
I conti della sanità italiana sono arrivati a un punto di rottura. Il n. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
È tutto pronto. Vi aspettiamo per l'inaugurazione della mostra "160anni di tradizione con...Divisa", in Corte Comunale alle 18:30, ma prima ci sentirete suonare per le vie principali o in sala Falcone Borsellino se dovesse piovere. A tra poco - facebook.com Vai su Facebook
Corte dei Conti: la sanità italiana “in cammino per il cambiamento”, ma restano squilibri strutturali, ritardi e bilanci che scricchiolano - Nel nuovo Quaderno del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei Conti fotografa il sistema sanitario a pochi anni dalla pandemia: crescita della spesa ma anche forti ... Segnala quotidianosanita.it
La Corte dei Conti bacchetta la Regione. Il deficit della sanità del 2024 a quota 112 milioni - Genova – La Corte dei Conti della Liguria torna a bacchettare la Regione: soprattutto sul fronte della sanità, dove per il 2024 viene confermato il deficit di circa 112 milioni, ma anche su vecchi ... Come scrive ilsecoloxix.it
Corte dei Conti: la Procura indaga sulla certificazione dei bilanci 2023 - Tra le pieghe di un’ ordinaria inchiesta per diffamazione affiorano scontri e colpi bassi che hanno portato alla (sofferta) certificazione dei bilanci sanitari del Lazio nel 2023, quando ancora la ... Da roma.corriere.it