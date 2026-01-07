Il 5 gennaio l’Ocse ha annunciato l’accordo che esenta le multinazionali statunitensi dalla tassa minima globale del 15%, una decisione che ha suscitato reazioni diverse. Mentre gli esperti analizzano le implicazioni del provvedimento, l’organizzazione non ha ancora fornito stime sul potenziale gettito fiscale perso. La tempistica di questa comunicazione, in un momento di tensioni internazionali, invita a riflettere sulle conseguenze di tale esenzione per il sistema fiscale globale.

La tempistica è del tutto casuale, perché il piano era in discussione da mesi. Ma di certo colpisce che l’ Ocse abbia annunciato l’atteso via libera all’accordo che concretizza l’esenzione delle multinazionali statunitensi dalla tassa minima globale del 15% lunedì 5 gennaio, subito dopo l’incredibile fine settimana del blitz delle forze Usa in Venezuela e dell’ufficializzazione delle mire dell’amministrazione Trump sulla Groenlandia. L’organizzazione parigina ha cercato di presentarlo come un successo: il segretario generale Mathias Cormann – ex ministro delle Finanze australiano di area conservatrice il cui mandato la scorsa estate è stato rinnovato per altri cinque anni con il sostegno di Washington – ha parlato di “ decisione storica nella cooperazione fiscale internazionale” sostenendo che “rafforza la certezza del diritto, riduce la complessità e tutela le basi imponibili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump ottiene l’esenzione dalla tassa minima del 15% per le multinazionali Usa. E l’Ocse non dice quanto gettito si perderà. Zucman: “Resa patetica”

Leggi anche: Cosa resta della tassa minima sulle multinazionali? Chi la applica oggi e perché l’esenzione per gli Usa non è ancora realtà

Leggi anche: C’è un accordo sulla tassa minima globale per le multinazionali: chi deve pagarla e come funziona

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trump, tassa da 100.000 dollari sui visti H-1B: cosa cambia per lavoratori e aziende - 1B, suscitando preoccupazione tra lavoratori stranieri, studenti e aziende tecnologiche negli Usa e in India L’improvvisa ... it.euronews.com

Tassa minima sulle multinazionali, il G7 cede e si inchina a Trump: i gruppi Usa saranno esentati. Giorgetti “soddisfatto” - Come da attese la tassa minima globale del 15% sulle multinazionali, già depotenziata da molte scappatoie, ora diventa un colabrodo. ilfattoquotidiano.it

La nuova tassa di Trump sui visti dei lavoratori specializzati ha creato una gran confusione - Sabato il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’introduzione di una nuova tassa di 100mila dollari sui visti per i lavoratori stranieri specializzati, i visti H- ilpost.it

Ricapitoliamo: - Machado ottiene il premio Nobel per la Pace pur invocando interventi militari nel suo Paese - Trump la accontenta ma un secondo dopo la scarica. In sintesi dice: “Ragazza carina ma inutile” - Lei va in tv e dichiara: “Potrei offrire il premio Nobe x.com

Il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti da 30 a 50 milioni di barili di petrolio, ha annunciato martedì il presidente Donald Trump, a pochi giorni dalla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. Leggi l'articolo su forbes.it #For - facebook.com facebook