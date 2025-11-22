Napoli-Atalanta 3-1 De Laurentiis | Bravo Conte che si è ripreso in mano la squadra

Ilmattino.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli vince e convince contro l'Atalanta, gli azzurri si impongono per 3-1 al Maradona con le reti di Neres, doppietta, e Lang. Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli atalanta 3 1 de laurentiis bravo conte che si 232 ripreso in mano la squadra

© Ilmattino.it - Napoli-Atalanta 3-1, De Laurentiis: «Bravo Conte che si è ripreso in mano la squadra»

News recenti che potrebbero piacerti

napoli atalanta 3 1Napoli-Atalanta 3-1, gol e highlights: la decidono Neres (doppietta) e Lang - 4), con la media più alta di passaggi per sequenza in questo campionato; infatti, il Napoli si trova anche in ... Si legge su sport.sky.it

napoli atalanta 3 1Napoli-Atalanta 3-1, doppietta di Neres e gol di Lang: per la Dea a segno Scamacca - Dopo il polverone alzatosi dopo il ko di Bologna, il Napoli di Conte dovrà vedersela con la nuova Atalanta di Palladino. Scrive ilmattino.it

napoli atalanta 3 1Napoli-Atalanta 3-1 LIVE, risultato finale della partita di Serie A: gli azzurri tornano a vincere, gli highlights - Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Atalanta 3 1