Inter News 24 Inter Liverpool diventa un banco di prova per la squadra di Cristian Chivu: tra riconoscimenti, pressione e obiettivo ottavi. La vigilia di Inter Liverpool è carica di significati, non solo per il valore della sfida di Champions League ma anche per il momento che sta vivendo Cristian Chivu, sempre più al centro dell’attenzione mediatica. A raccontarlo è Il Giornale, che sottolinea come ogni partita sembri diventare un esame continuo per il tecnico nerazzurro, quasi fosse costretto a “dover dimostrare ogni volta quanto vale”. PRESSIONE SU CHIVU – Secondo il quotidiano, il trattamento riservato all’allenatore dell’Inter appare persino ingiusto: è come se dovesse essere lui, e non i giocatori, a calciare i rigori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Liverpool, Chivu sotto esame: altro test europeo tra fiducia e aspettative