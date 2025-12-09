Inter Liverpool Chivu sotto esame | altro test europeo tra fiducia e aspettative
Inter News 24 Inter Liverpool diventa un banco di prova per la squadra di Cristian Chivu: tra riconoscimenti, pressione e obiettivo ottavi. La vigilia di Inter Liverpool è carica di significati, non solo per il valore della sfida di Champions League ma anche per il momento che sta vivendo Cristian Chivu, sempre più al centro dell’attenzione mediatica. A raccontarlo è Il Giornale, che sottolinea come ogni partita sembri diventare un esame continuo per il tecnico nerazzurro, quasi fosse costretto a “dover dimostrare ogni volta quanto vale”. PRESSIONE SU CHIVU – Secondo il quotidiano, il trattamento riservato all’allenatore dell’Inter appare persino ingiusto: è come se dovesse essere lui, e non i giocatori, a calciare i rigori. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Mentre il Liverpool è a Milano per la partita contro l’Inter, Momo Salah si allena da solo in palestra nel centro sportivo dei Reds. Una situazione difficilmente pronosticabile ad inizio stagione. - facebook.com Vai su Facebook
#Inter- #Liverpool, le probabili formazioni della sfida di Champions League Vai su X
Inter, Chivu non sottovaluta il Liverpool: "Non mi fido nonostante il momento complicato" - Domani l'Inter ospita il Liverpool per la 6^ giornata della Fase Campionato di Champions League. Secondo tuttomercatoweb.com
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it