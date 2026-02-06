La sanità pubblica sta crollando tempi d' attesa lunghissimi | da diritto a privilegio anche a Rimini

Da riminitoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sanità pubblica in Italia sta attraversando un momento difficile. Molti cittadini si trovano ad aspettare settimane, a volte mesi, per una visita o un esame. La lettrice di Rimini racconta di un sistema che sembra crollare sotto il peso delle lunghe attese e delle carenze. La sua lettera mette in luce come, in alcune zone, il diritto alla salute si trasformi in un privilegio di pochi, lasciando molti cittadini senza risposte in tempi accettabili. La situazione preoccupa e richiede interventi immediati.

Riceviamo la seguente lettera da parte di una lettrice e pubblichiamo: “Gentile Redazione, vi scrivo con un senso di profonda delusione e crescente avvilimento per denunciare una situazione che, purtroppo, non può più essere considerata episodica o tollerabile. Probabilmente ne siete già a.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Rimini Sanità

"Liste d'attesa troppo lunghe, la sanità pubblica sta morendo, chi non ha soldi deve scegliere tra curarsi e mangiare"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rimini Sanità

Argomenti discussi: La sanità pubblica sta crollando, tempi d'attesa lunghissimi: da diritto a privilegio anche a Rimini; Sanità, diritto o lusso? Sabato 7 febbraio incontro pubblico al Teatro Gioia; Sanità pubblica, 100 banchetti per chiedere un osservatorio indipendente; Dalle operazioni agli occhi con complicazioni al caos informatico, la sanità sotto pressione mette alla prova la fiducia dei cittadini. Tonina: Stiamo migliorando.

La sanità pubblica sta crollando, tempi d'attesa lunghissimi: da diritto a privilegio anche a RiminiRiceviamo la seguente lettera da parte di una lettrice e pubblichiamo: Gentile Redazione, vi scrivo con un senso di profonda delusione e crescente avvilimento per denunciare una situazione che, purtr ... riminitoday.it

la sanità pubblica staLettera di una riminese: Sanità pubblica tra attese infinite e medici di famiglia sbrigativi e freddiUna lettrice scrive una lettera: Cittadini soli. Il diritto alla salute è un diritto, non privilegio ... altarimini.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.